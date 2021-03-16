Суд взяв до розгляду справу про збереження Гостиного двору

На середу активісти призначили акцію за збереження Гостиного двору

Київрада вимагає від Фонду держмайна укласти охоронний договір стосовно памʼятки архітектури

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі стосовно будівлі Гостиного двору у Києві. Відповідне повідомлення розміщено на сайті ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Департаменту охорони культурної спадщини КМДА до Фонду державного майна України щодо охоронного договору на будівлю Гостинного двору. Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, серед вимог позову – зобов’язати Фонд держмайна виконати вимоги припису №144 від 27.01.2020 року, а саме – укласти з Департаментом охорони культурної спадщини охоронний договір на будівлю Гостинного двору (Контрактова площа, 4) протягом десяти днів з дня набрання законної сили рішенням.

Додамо, що активісти також анонсували проведення чергової акції «Кабмін, поверни Гостиний двір киянам», яка відбудеться в середу, 17 березня на Грушевського, 12/2. Основна вимога – зробити будівлю безпечною і почати протиаварійні роботи.

Київрада неонодноразово звертала прохання до Кабміну про передачу Гостиного двору. На думку секретаря Київради Володимира Бондаренка, Фонд державного майна України відмовляється укласти охоронний договір на будівлю Гостиного двору та надати на розгляд у встановленому порядку науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлюваних робіт на вказаному обʼєкту кільтурної спадщини.