Апеляційний суд визначив, де слухатиметься справа Савченко й Рубана



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Надія Савченко в Апеляційному суді, березень 2018 року

Кримінальне провадження направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області

Справу Надії Савченко й Володимира Рубана розглядатиме Броварський міський районний суд Київської області – про таке рішення 12 квітня повідомив Київський апеляційний суд.

«Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання виконувача обов’язків голови Дарницького районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Надії Вікторівни та Рубана Володимира Володимировича задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області», – йдеться в заяві суду.

Раніше Київський апеляційний суд повідомляв, що спрямував справу до Верховного суду для визначення підсудності.

25 лютого стало відомо, що справу Савченко й Рубана мав розглядати Солом’янський районний суд Києва.