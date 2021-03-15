Фонд держмайна гальмує передачу Гостиного двору столиці – Київрада

Архітектурна памʼятка руйнується через невиконання державою рішення суду

Руйнування приміщення Гостиного двору у Києві триває через те, що Фонд державного майна України саботує виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва та не укладає охоронний договір на будівлю. Про це повідомив сьогодні, 15 березня, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

«Складається враження, що хтось дуже зацікавлений саме у фізичному руйнуванні будівлі Гостиного двору, а усі історії затягування укладання охоронного договору та передачі Гостиного двору до власності громади міста Києва – лише засоби для досягнення поставленої мети», – підкреслив Володимир Бондаренко.

Гостиний двір є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення (пам’ятку внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України згідно з наказом Міністерства культури України від 15 жовтня 2014 року № 869).

Нагадаємо, 31 січня 2020 року на адресу Фонду державного майна України від Департаменту охорони культурної спадщини надійшов припис № 144/П від 27 січня 2020 року з вимогою: у 10-денний строк із дня отримання цього припису укласти охоронний договір на будівлю Гостиного двору; у 20-денний строк із дня отримання цього припису надати на розгляд у встановленому порядку науково-проектну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлюваних робіт на вказаному об’єкті культурної спадщини.

Фонд державного майна України не виконав вказаний припис та оскаржив його в суді. 30 вересня 2020 року рішенням першої інстанції (Окружний адміністративний суд міста Києва), яке 28 січня 2021 року підтримала апеляційна інстанція (Шостий апеляційний адміністративний суд) – у позові відмовлено.

Станом на 15 березня 2021 року ані охоронного договору, ані документації попри рішення суду, яке набрало законної сили, немає.

Департамент охорони культурної спадщини звернувся із позовом до суду щодо примусового виконання припису. Провадження відкрите 5 березня 2021 року.

Нагадаємо, що 23 лютого мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради звернувся до уряду з закликом завершити передачу Гостиного двору громаді міста.

У січні 2021 року міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.