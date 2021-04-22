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    Суд заарештував молодика, який стріляв у комунальників

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    Працівники полку поліції особливого призначення затримали нападника - Суд заарештував молодика, який стріляв у комунальників
    Працівники полку поліції особливого призначення затримали нападника
    Фото: Нацполіція

    Для затримання нападника в Києві була введена спеціальна поліцейська операція

    Сьогодні, 22 квітня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави чоловіку, який стріляв у співробітника комунального підприємства «Київавтодор» на столичному Печерську. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    38-річний чоловік підозрюється у вчиненні хуліганських дій із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

    Нагадаємо, вчора у Печерському районі столиці учасник дорожнього руху під час раптово конфлікту здійснив постріл у ногу співробітнику комунальної служби.

    Для розшуку зловмисника у Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Завдяки камерам відеонагляду правоохоронці встановили рух зловмисника та з’ясували, що фігурант пересів у інше авто. Протягом години працівники полку поліції особливого призначення № 2 спільно із працівниками патрульної поліції затримали чоловіка у Голосіївському районі столиці.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 38-річний киянин. З авто працівники поліції вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, набої до нього та відправили на проведення експертних досліджень. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    Суд заарештував молодика, який стріляв у комунальників
    Суд заарештував молодика, який стріляв у комунальників

    Як повідомлялося, у соцмережі з'явилося відео моменту конфлікту між дорожниками та чоловіком та затримання зловмисника правоохоронцями.

    Теги: Національна поліція України Київ суд кримінал Київавтодор кияни стрілянина
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