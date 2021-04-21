Обстріл комунальників. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці менш ніж за годину затримали нападника

Столичні правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, який під час конфлікту з працівниками комунального підприємства «Київавтодор» відкрив стрілянину та поранив одного з них. Інцидент стався 21 квітня близько 13:30 у Печерському районі столиці.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, попередньо установлено, що працівники КП ШЕУ Печерського району столиці виконували поточний ремонт дороги на Залізничному шосе. Під час робіт між працівниками ремонтної бригади та невідомим чоловіком, який перебував за кермом автомобіля Renault, стався словесний конфлікт. Під час інциденту чоловік здійснив кілька пострілів та поранив у ногу одного з працівників комунального підприємства. Після цього нападник з місця події втік.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців менш ніж за годину чоловік був затриманий на території Голосіївського району. Пістолет, з якого ймовірно були здійснені постріли, вилучено.

Наразі за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється Печерським управлінням поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва.

Як повідомлялося, у соцмережі з'явилося відео моменту конфлікту між дорожниками та чоловіком та затримання зловмисника правоохоронцями.