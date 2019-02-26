Суд заборонив забудову урочища у Національному парку «Голосіївський»



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Суд визнав недійсним договір оренди земельної ділянки в урочищі Бичко

Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив апеляційну скаргу Національного природного парку «Голосіївський» і визнав недійсним договір між Київською міською радою та ТОВ «Авеста-Буд» щодо оренди земельної ділянки на території урочища Бичок, яка входить до НПП «Голосіївський». Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природніх ресурсів України.

Раніше, 5 лютого 2019 року, цей же суд скасував рішення Київради, яке дозволяло здавати в оренду дану земельну ділянку ТОВ «Авеста-Буд» під будівництво офісних комплексів із готелями. Тоді суд погодився, що територія парку підлягає особливій охороні та була незаконно передана в оренду.

Нагадаємо, указом президента України від 27.08.2007 у місті Києва створено Національний природний парк «Голосіївський», територія якого охоплює понад 4,5 тисячі гектарів. Враховуючи надважливі функції національних парків, як складових частин світової екосистеми, законодавством їх територіям надано особливий, виключний статус, що передбачає спеціальний режим охорони, відтворення і використання.

Раніше прокуратура Києва вимагала в судовому порядку припинити забудову земель природно-заповідного фонду – урочища «Бичок», що входить до території Національного природного парку «Голосіївський».