Суд зняв арешт із будинку Сікорського

Будинок Сікорського у занедбаному стані і потребує термінової реставрації

Київ домагається, щоб будинок Сікорського передали місту для відновлення

Київ готовий взяти будинок Сікорського на вулиці Ярославів Вал на свій баланс. Про це повідомив профільний заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів.

«За рішенням суду арешт з будинку Сікорського знято. Це відкриває довгоочікувану можливість для передачі історичного об’єкту громаді Києва», – зазначив він.

Столиця чекає на відповідне рішення уряду.

Будинок, де мешкав Ігор Сікорський, є об’єктом культурної спадщини та наразі перебуває в державній власності в особі Міністерства оборони України.

Об’єкт культурної спадщини у занедбаному стані, без захисту та охоронного договору, фактично під загрозою остаточного знищення. Загалом роботи щодо збереження об’єкту не виконують більше 20 років.

Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

На початку червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.