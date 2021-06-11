Столична влада вимагає від Кабміну негайно передати будинок Сікорського громаді Києва

Будинок Сікорського перебуває у занедбаному стані і потребує термінової реставрації

Будинок Сікорського під загрозою остаточного знищення

Заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів направив листи прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру оборони Андрію Тарану, де наполягає на терміновій передачі будинку авіаконструктора Сікорського до комунальної власності громади Києва. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Прокопів нагадує, що будинок, де мешкав Ігор Сікорський, є об’єктом культурної спадщини та наразі перебуває в державній власності в особі Міністерства оборони України.

«Об’єкт культурної спадщини у занедбаному стані, без захисту та охоронного договору, фактично під загрозою остаточного знищення», – наголошує Прокопів.

Загалом роботи щодо збереження об’єкту не виконують більше 20 років.

«Будинок не має руйнуватися, сипатися чи страждати від регулярних підпалів. Там має бути сучасний музей Сікорського, а не руїни. І над цим ми збираємося серйозно працювати. Як профільний заступник голови КМДА направив офіційного листа до міністра оборони Андрія Тарана, де запропонував якнайшвидше організувати робочу зустріч представників міністерства з київською владою для вжиття невідкладних заходів щодо збереження будинку, в якому мешкав Сікорський», – заявив Прокопів.

Офіційного листа направлено і прем’єр-міністру, аби той допоміг якомога швидшому вирішенню питання щодо передачі будинку Сікорського на баланс міста.

Як відомо, будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

На початку червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.