США готові профінансувати реконструкцію садиби Сікорського в Києві

Будинок на вул. Ярославів Вал, 15Б, де виріс авіаконструктор Ігор Сікорський, у дуже занедбаному стані

Рада звернеться до Міноборони з вимогою розпочати реконструкцію садиби

США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Арсеній Пушкаренко на пленарному засіданні парламенту.

«Сьогодні і корпорація Сікорських, капіталізація якої – мільярди, і Сполучені Штати Америки готові фінансово взяти реалізацію цього проекту», – розповів він.

За словами нардепа, після повернення садиби у державну власність Міноборони і балансоутримувач будівлі держпідприємство «Козацький» в останні п'ять років так і не зробили необхідних кроків до початку реконструкції, внаслідок чого садиба продовжує руйнуватися.

«Я виступаю з ініціативою і прошу вас усіх підтримати, щоб ми ініціювали до Міністерства оборони звернення з конкретною вимогою, щоб міністерство сьогодні розпочало реконструкцію садиби Сікорського», – заявив нардеп.

Раніше Міноборони передало садибу Сікорського в оренду на 49 років благодійному фонду «Музей історії військової авіації та повітроплавання імені Сікорського», проте в 2013 році договір було розірвано після судового розгляду.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що кілька років столична влада добивається, аби Міністерство оборони, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді Києва. Для того, аби у міста була можливість відреставрувати занедбане приміщення і створити в ньому музей.

Як повідомлялося, об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

Джерело: Інтерфакс-Україна