Суд зобов’язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві. Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький» зобов’язано здійснити консерваційні та реставраційні роботи. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили, що балансоутримувач будинку ДП «Готель «Козацький» та орган управління Міністерство оборони України уже понад 20 років не вживають заходів щодо збереження ввіреного їм державного майна на виконання вимог пам’яткоохоронного законодавства. Сьогодні об’єкт перебуває у занедбаному стані, без захисту та укладеного охоронного договору, під загрозою остаточного руйнування та знищення.

Будівля є об’єктом культурної спадщини та становить виняткову історичну цінність, оскільки у ній мешкав І. Сікорський – автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків і гелікоптерів, людина, що входить до переліку діячів, які своїми винаходами найбільше допомогли людству.

Виконання рішення суду перебуває на контролі Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.

Міністерство оборони України підкреслює, що стоїть на позиції, що передача будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва дозволила б зберегти та відновити об’єкт у якості музею видатного авіаконструктора. Однак, це унеможливлюється тим, що ухвалою Печерського районного суду Києва від 4 січня 2018 року накладено арешт на все нерухоме майно державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони, в тому числі на вищевказану будівлю, яка обліковується на балансі підприємства.

Робота щодо передачі Будинку Сікорського до комунальної власності територіальної громади Києва буде продовжена після скасування арешту на будівлю.

Як відомо, будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.