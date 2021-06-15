Будинок Сікорського доводився до аварійного стану через бездіяльність Міноборони – рішення суду

Суд зобов’язав Міністерство оборони провести реставраційні та консерваційні роботи пам`ятки національного значення

Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав міністерство оборони протягом місяця з моменту набрання рішення законної сили укласти з міністерством культури та інформаційної політики охоронний договір на пам`ятку національного значення «Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський з родиною» (вул. Ярославів Вал, 15-Б у Києві) і провести реставраційні та консерваційні роботи цього об’єкта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 11 червня.

Позов до суду направив заступник генерального прокурора в інтересах мінкульту. За твердженням позивача, будинок Сікорського, який знаходиться у власності міноборони і на балансі відомчого державного підприємства «Готель «Козацький» з 1993 року, перетворився на аварійну будівлю, що створює загрозу життю та здоров`ю громадян. Більше того такий стан із збереження пам`яток є неприпустимим, завдає значної шкоди іміджу держави на міжнародній арені, створює негативний суспільний резонанс та суперечить державній політиці з охорони культурної спадщини.

У 2000-2016 роках будинок Сікорського орендував міжнародний благодійний фонд «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», який у результаті не виконав узятих зобов’язань. Через суди пам’ятку було вилучено в орендаря.

Влітку 2017 року інститут «УкрНДІпроектреставрація» оглянув пам`ятку національного значення і дав невтішні висновки: втрати пам`ятки становлять 69%, загальний стан аварійний та частково непридатний для нормальної експлуатації. Фундамент, перекриття, стеля та підлога – в аварійному стані, дах місцями деформований, водовідвідна система відсутня. Будинок потребує виконання повного комплексу ремонтно-реставраційних робіт, заміни інженерних мереж та благоустрою території.

Крім цього, було виконано комп`ютерне відновлення будинку та частину попередніх науково-вишукувальних робіт, що є передумовою для розроблення проєкту реставрації. За умови виконання попередніх вишукувань можливо розробити проєкт першочергових протиаварійних робіт (орієнтовна вартість 150 тис. грн) та провести їх (орієнтовна вартість від 5 до 10 млн грн).

Натомість відповідачі виступили проти задоволення позову генпрокуратури. І пояснили: з 2015 року на рахунки ДП «Готель «Козацький» накладено арешти, обігових коштів для проведення робіт немає.

Зі свого боку міноборони не подавало пропозиції до державного бюджету щодо виділення коштів для проведення необхідних протиаварійних заходів для збереження пам`ятки, не отримувало відповідні бюджетні асигнування.

Разом з тим, суд заявив, що протягом останніх 20 років уповноважені органи охорони культурної спадщини місцевого та національного значення постійно складали відповідні акти та приписи щодо міноборони і ДП «Готель «Козацький», які пов’язані зі станом збереження пам’ятки «Будинок, в якому мешкав видатний авіаконструктор Ігор Сікорський з родиною». Феміда дійшла висновків, що міноборони не виконує обов`язків з укладення охоронного договору на будинок Сікорсього з органом охорони культурної спадщини.

«Як вбачається з листа Головного управління майна та ресурсів міністерства оборони від 30 липня 2020 року, заходи щодо збереження пам`ятки вжиті не були через відсутність фінансування. Проте така обставина не може свідчити про неможливість самостійного виконання законодавчо встановленого обов`язку щодо приведення пам`ятки до належного стану її власником, який є центральним органом виконавчої влади… Міноборони бере участь у формуванні бюджету та самостійно визначає напрями використання бюджетних асигнувань. Однак, матеріалами справи підтверджено, що міноборони не вчиняє необхідних дій щодо збереження свого майна на виконання вимог пам`яткоохоронного законодавства України, а, отже, допускає триваючу бездіяльність», – сказано у рішенні Окружного адмінсуду Києва.