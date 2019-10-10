Суд зобов’язав Київраду виплатити забудовнику озер на Осокорках 366 млн грн



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Судова тяганина навколо б удівництва ЖК «Патріотика на озерах» триває вже майже рік

До Київради позивався замовник житлового масиву «Патріотика на озерах»

Господарський суд Києва повністю задовольнив позов замовника житлового масиву «Патріотика на озерах» до Київської міської ради. Внаслідок цього столиця має сплатити 366 мільйонів гривень позивачу ТОВ «Будеволюція».

Позов обґрунтований тим, що Київська міська рада не відшкодувала позивачу різницю між витратами на спорудження інженерних мереж та розміром пайової участі у розвитку інфраструктури саме на суму 366 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

Столична влада закликає не купувати квартири в недобудованих будинках комплексу «Патріотика на озерах». Договір оренди землі зі скандальним забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках Київрада розірвала.

11 квітня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

11 червня Шостий апеляційний суд задовольнив позов ГО «Екопарк Осокорки» і скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах» у Києві.

2 липня 2019 року Господарський суд Києва підтримав правову позицію забудовника і прийняв рішення про визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 31 січня 2019 року, яке передбачало розірвання договорів оренди земельних ділянок, призначених для будівництва ЖК «Патріотика на озерах».

Джерело: Хмарочос