Судам потрібне перезавантаження: Мін’юст прокоментував скасування перейменування проспектів



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Петренко заявляє про необхідність судової реформи

Ситуація із перейменуванням проспектів у Києві виникла, бо свого часу не відбулося реформи судів перших інстанцій.

Про це міністр юстиції Павло Петренко сказав журналістам після засідання уряду, повідомляє Укрінфом.

«В цілому було б добре, щоб суди приймали законні та обґрунтовані рішення, а не такі, які викликають питання. В цьому контексті судова реформа потрібна, щоб місцеві суди були перезавантажені. На жаль, у попередні періоди адміністрація попереднього президента перезавантаження міських та районних судів призупинила, тому ми бачимо такого роду кричущі факти, які стосуються саме роботи судів перших інстанцій. Це треба терміново зараз виправляти. Треба щоб новий парламент прийняв низку законів, який запустить процес перезавантаження перших інстанцій. Такий законопроект напрацьований зараз Міністерством юстиції», - сказав урядовець.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

У коментарі «Главкому» секретар Київради Володимир Прокопів повідомив, що апеляція на рішення суду вже готова і буде подана відразу після оприлюднення тексту ухвали суду. Крім того, він підкреслив, що рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна пройшло всю відповідну процедуру і було проголосоване, перш за все, киянами.

Як пояснив Окружний адміністративний суд Києва, проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.