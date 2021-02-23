Сутички на Банковій: 27 правоохоронців отримали опіки очей

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців

Біля Офісу президента відбувалася акція, участь у якій взяли понад 2 тисячі осіб

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу.

Про це повідомила пресслужба МВС.

«Сьогодні біля Офісу Президента України відбувалася акція, участь у якій взяли понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії. Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички», – йдеться у повідомленні.

У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та нацгвардійців.

24 активних учасників акції доставили до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.