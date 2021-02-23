Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років

Суддя Віктор Попревич засудив Стерненка на сім років з конфіскацією майна

За словами Найєма, це той суддя, якому не можна довіряти

Екслідера Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич, персона якого добре знайома журналісту Мустафі Найєму. Він зазначив, що знає цього суддю.

«У 2017 році я брав на поруки 23-х річну виховательку, на яку хотіли повісити обвинувачення у справі дитячого табору «Вікторія», де під час пожежі загинули троє дітей. А Віктор Попревич – цей той самий суддя, який всупереч вимогам прокуратури, без повідомлення сторони звинувачення і адвокатів сімей загиблих в таємному режимі провів засідання суду і звільнив з під варти директора табору «Вікторія», який безпосередньо відповідав за стан пожежної безпеки дитячого комплексу», – розповів журналіст, при цьому підкреслив, що тоді він йому не вірив, і зараз теж.

«І ще. Чим біліше нитки, якими шиються докази в подібних кримінальних процесах, тим чорніша ненависть і недовіра до судової системи», – додав журналіст.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.

Нагадаємо, у вівторок, 23 лютого, в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до семи років позбавлення волі.

Його визнали винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича. Сергій Стерненко збирається оскаржувати вирок. Він вважає справу «політично вмотивованою розправою».