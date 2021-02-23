На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування

У суді Стерненку передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент

Президент Володимир Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи проти активіста Сергія Стерненка. І жодних посад йому не пропонував.

Про це заявила прессекретар президента Юлія Мендель, повідомляє Українська правда.



«Президент України не пропонував Сергію Стерненку ніяких посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський підкреслював і підкреслює, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях. Він не втручається в розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються залучити до цієї історії, є політизацією справи. Ніяких дзвінків від зазначеної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не повинен бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім'я не повинно використовуватися в спробах захиститися від судового вироку», – сказала Мендель.



Відзначимо, що Стерненко після оголошення вироку заявив, що Зеленський раніше пропонував йому зайняти держпосаду. У суді Стерненку передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Тоді засуджений публічно і «подякував Зеленському за вирок у своїй справі».

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.