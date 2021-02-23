Стерненка судив суддя, який свій дім обставив бюстами Леніна та Сталіна

За словами Казанського, дату оголошення вироку – 23 лютого – обрали не випадково

Екслідера Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич із Донецька. Він ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

«Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився», – зазначив Казанський.

За словами журналіста, дату 23 лютого – «День захисника Вітчизни» – також обрали не випадково. Нагадаємо, 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Із 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого.

«Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б», – сказав Казанський.

У вівторок, 23 лютого, в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненку, засудивши його до семи років позбавлення волі.

Його визнали винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича. Сергій Стерненко збирається оскаржувати вирок. Він вважає справу «політично вмотивованою розправою».

Нагадаємо, активісту Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.

СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.