Вирок Стерненку: суд дав активісту сім років тюрми з конфіскацією майна

Рішення ухвалив Приморський суд Одеси

Приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Суд визнав вилучені речі під час обшуку допустимими доказами. Сам Стерненко стверджує, що обшук у нього вдома проводився без адвоката, з яким йому не дали зв‘язатись. Також достовірними визнані показання Костянтина Щербіча, який звинувачує Стерненка у своєму викраденні.

Адвокат активіста, Масі Наєм заявив, що під час судового процесу суддя цитував свідка, якого в суді не допитували. «Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них», – написав адвокат.

Сам Стерненко заявив після оголошення вироку, що суддя написав обвинувальний вирок, але внаслідок «тиску з Банкової, а також завдяки Ірині Венедіктовій та заступнику голови Офісу президента Олега Татарова», він переписав цей вирок на обвинувальний. Також Стерненко додав, що подаватиме апеляцію.

Варто зазначити, що прокуратура звернулась із клопотанням до суду призначити Стерненку покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, звинувативши підсудного у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України).

У свою чергу, Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

Екслідер одеського «Правого сектора» вважає, що справа проти нього є «початком політично вмотивованих розправ від Труханова (Геннадій Труханов, одеський міський голова - ред.)...», нагадавши, що у 2015 році до нього додому прийшов слідчий з обшуком, під час якого він добровільно видав правоохоронцям пневмат, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет. Як уточнив Стерненко, в експертизі пістолета (який вільно продається і не потребує дозволу) прямим текстом сказано, що пістолет стартовий. Далі написано, що «експерт МВС викрутив зі ствола втулку і після цього зміг вистрілити ґумовими кулями з нього. Тобто експерт сам зробив із стартового пістолета травмат. Але при цьому він вказав, що зброя стала вогнепальною».







