«Світла пам'ять»: мер Києва висловив співчуття родині померлого Бондаренка

24 серпня стало відомо, що пішов з життя Володимир Бондаренко

Кличко нагадав, що Володимир Бондаренко присвятив багато років свого життя політиці й Україні

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття рідним і близьким Володимира Бондаренка. Слова співчуття міський голова столиці опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Він присвятив багато років свого життя політиці й Україні. Народний депутат кількох скликань, депутат Київради, в 2014 був головою КМДА. Володимир Дмитрович був виваженою, принциповою і чуйною людиною. Світла пам'ять…», – написав Кличко.

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що пішов з життя Володимир Дмитрович Бондаренко – народний депутат України п'яти скликань, депутат Київради від «ВО «Батьківщина», який очолював Київську міську державну адміністрацію після Євромайдану.

Причина смерті політика наразі невідома. Володимиру Бондаренку було 68 років. Без батька залишилися двоє доньок.