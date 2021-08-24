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    «Світла пам'ять»: мер Києва висловив співчуття родині померлого Бондаренка

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    24 серпня стало відомо, що&nbsp;пішов з життя Володимир Бондаренко - «Світла пам'ять»: мер Києва висловив співчуття родині померлого Бондаренка
    24 серпня стало відомо, що пішов з життя Володимир Бондаренко

    Кличко нагадав, що Володимир Бондаренко присвятив багато років свого життя політиці й Україні

    Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття рідним і близьким Володимира Бондаренка. Слова співчуття міський голова столиці опублікував у своєму Telegram-каналі.

    «Він присвятив багато років свого життя політиці й Україні. Народний депутат кількох скликань, депутат Київради, в 2014 був головою КМДА. Володимир Дмитрович був виваженою, принциповою і чуйною людиною. Світла пам'ять…», – написав Кличко.

    Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що пішов з життя Володимир Дмитрович Бондаренко – народний депутат України п'яти скликань, депутат Київради від «ВО «Батьківщина», який очолював Київську міську державну адміністрацію після Євромайдану.

    Причина смерті політика наразі невідома. Володимиру Бондаренку було 68 років. Без батька залишилися двоє доньок.

    Довідка: Володимир Бондаренко народився 4 грудня 1952 року у селі Охіньки, Прилуцький район, Чернігівська область – народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань, голова КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року, депутат Київської міської ради VII скликання (з 5 червня 2014 року). Член партії «Реформи і порядок» – голова Київської міської організації та заступник голови партії (з 1999). Голова Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина» (з 27 серпня 2014). Кандидат наук з державного управління.
    Теги: Батьківщина Віталій Кличко Київ депутат смерть мер
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    «Світла пам'ять»: мер Києва висловив співчуття родині померлого Бондаренка