Парад починається зі скандалів. Столичні депутати теж не запрошені

Депутати найбільших фракцій Київради бідкаються, що тепер парад доведеться дивитися з вікон

Офіс президента Володимира Зеленського не запросив депутатів Київради на військовий парад з нагоди 30-річчя Незалежності України. Про це повідомили джерела «Главкому» в Київраді.

«Друзі, на превеликий жаль, столиця України, як і Патріарх Філарет, депутати Парламенту І скликання, жодного запрошення на військовий парад не отримала. У зв’язку із цим, пропоную дивитись парад завтра із вікон Київської міської ради», - повідомили «Главкому».

Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Також стало відомо, що 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на дві години.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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