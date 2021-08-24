Кличко у День Незалежності закликав українців вірити в країну

Історія незалежності країни – це історія кожного з нас, заявив мер Києва

Історія незалежності України – це історія кожного з нас. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відео-привітанні до 30-ї річниці Незалежності України, яке оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Історія незалежності країни – це історія кожного з нас. Історія випробувань, боротьби, щоденної праці. Історія перемог – маленьких і великих. Ми творимо свою державу. Від кожного з нас залежить якою вона буде! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем незалежності!» – звернувся до українців Віталій Кличко.

У відео, зокрема, згадується історія становлення незалежності України, внесення державного прапору до сесійної зали парламенту в 1991 році, перші успіхи Віталія та Володимира Кличків у великому боксі, а згодом участь Кличка в політичному житті України, події Революції Гідності. А також – зміни, які відбулися в столиці за останні роки.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.