«Свободу Марківу»: під консульством Італії у Києві влаштували акцію протесту



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Активісти під консульством Італії Фото: Унн

Активісти пообіцяли «тиснути на всі країни, які зможуть зробити так, щоб Марків був відпущений на свободу»

У Києві десятки активістів зібралися під стінами консульства Італії через вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Як повідомляє «Унн», активісти обурені рішенням італійського суду. А також вони запевнили, що будуть тиснути на раду Безпеки ООН та європейські інститути.

«Ми будемо тиснути на всі країни, які зможуть зробити так, щоб Марків був відпущений на свободу», - відзначили активісти.

Також під час мітингу було відзначено, що Італія повинна звільнити військового, якого засудили незаконно.

«Запитують, чи буде апеляція, але що дасть апеляція? Дадуть не 24 роки, а 15? Нам треба вимагати, щоб Марківа відпустили. Це наш з вами герой», - додали активісти.

Крім того мітингувальники скандували: «Свободу Віталію Марківу».

Нагадаємо, сьогодні італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.