Зеленський доручив МЗС та ГПУ зайнятися поверненням Марківа в Україну



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Віталій Марків у суді

Президент доручив українським дипломатам в Італії «постійно бути на зв’язку з нашим ветераном»

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з нашим ветераном», - сказав він.

Також Зеленський доручив «українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з нашим ветераном».

Нагадаємо, сьогодні італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.