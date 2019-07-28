Святкування Дня хрещення Русі: де у Києві обмежать рух транспорту (схема) графіка



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Рух частково буде перекрито вже з 6-ї години ранку

28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України

У неділю в центрі Києва обмежать рух транспорту у зв’язку з другим днем святкування хрещення Київської Русі.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва у Facebook.

Рух через Володимирський проїзд буде перекрито з 6-ї години ранку. З 7:00 до 13:30 будуть перекриті вулиця Володимирська, Рильський провулок, вулиця Велика Житомирська, Михайлівська та Трьохсвятительська.

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Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.

Як повідомлялося, у суботу Московська церква також провела хресну ходу.