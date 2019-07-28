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    Святкування Дня хрещення Русі: де у Києві обмежать рух транспорту (схема)

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    <p>Рух частково буде перекрито вже з&nbsp;6-ї години ранку</p> - Святкування Дня хрещення Русі: де у Києві обмежать рух транспорту (схема)

    Рух частково буде перекрито вже з 6-ї години ранку

    28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України

    У неділю в центрі Києва обмежать рух транспорту у зв’язку з другим днем святкування хрещення Київської Русі.

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва у Facebook.

    Рух через Володимирський проїзд буде перекрито з 6-ї години ранку. З 7:00 до 13:30 будуть перекриті вулиця Володимирська, Рильський провулок, вулиця Велика Житомирська, Михайлівська та Трьохсвятительська.

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    Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.

    Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

    Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.

    Як повідомлялося, у суботу Московська церква також провела хресну ходу.

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