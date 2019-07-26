Святкування хрещення Київської Русі-України: рух в центрі столиці перекриють



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Рух транспорту у центрі Києва обмежуватимуть 27-28 липня

28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України. У зв’язку із проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА № 1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці.

Зокрема, обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:

27 липня з 06:00 до 16:30:

на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної).

28 липня з 11:00 до 13:30:

Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також буде внесено тимчасові зміни до маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Відповідні зміни відбудуться з урахуванням:

звернення Канцелярії Київської митрополії Української Православної Церкви щодо проведення 27 липня з 11:00 до 16:30 урочистого молебню на Володимирській гірці та хресної ходи за маршрутом: Володимирська гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська;

урочистого молебню на Володимирській гірці та хресної ходи за маршрутом: Володимирська гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська; ініціативи Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень щодо проведення 27-28 липня з 08:00 до 20:00 культурно-мистецького проекту «Духовне проміння» на території Печерського ландшафтного парку (Співоче поле);

культурно-мистецького проекту «Духовне проміння» на території Печерського ландшафтного парку (Співоче поле); звернення Управління Київської митрополії Православної Церкви України щодо проведення 28 липня з 11:00 до 13:30 урочистого молебню на Володимирській гірці та хресної ходи за маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка:

урочистого молебню на Володимирській гірці та хресної ходи за маршрутом: Софійська площа – Володимирська гірка: ініціативи громадської організації «Громадський рух «Почайна» щодо проведення 28 липня з 08:00 до 20:00 масового заходу – святкування хрещення Київської Русі-України в рамках історичного фестивалю «Живи, річко!» на березі озера Йорданського (вул. Йорданська, 1).

Як повідомлялося, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.