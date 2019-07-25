Українська православна церква збирає свою першу хресну ходу



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Українська хресна хода на чолі з Епіфанієм відбудеться 28 липня Фото Станіслава Груздєва, Главком

28 липня у столиці відзначатимуть 1031-річчя Хрещення України-Русі

Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

«Цьогоріч 28 липня ми відзначатимемо 1031-річчя Хрещення України-Русі у своїй незалежній об'єднаній помісній Православній церкві України», - йдеться в повідомленні на сторінці заходу в Facebook.

Так, о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Українська хресна хода.

Маршрут хресної ходи ПЦУ пролягатиме від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

«Об 11:00 біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру буде звершено молебень, присвячений Хрещенню України-Русі», - повідомили в ПЦУ.

Традиційно хресну ходу планують провести і московська церква в Україні. Так, УПЦ МП анонсувала хресну ходу на 27 липня о 13:30. Хода планується від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври.

Крім того, УПЦ КП проведе хресну ходу 28 липня близько 12:00 навколо Володимирського собору.