Навіть церква не об'єднує: Новинський і Бойко під час молебня стояли порізно (фоторепортаж)

Урочистий молебень на Володимирській гірці присвячений 1031-річчю Хрещення Русі-України, 27 липня 2019 року

Києвом пройшов хресний хід Московської церкви

Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату пройшли хресним ходом центральними вулицями столиці. Масовий захід бувприсвячений до Дня хрещення Русі-України.

Хресному ходу передував урочистий молебень на Володимирській гірці, який очолив митрополит Мовсковської церкви в Україні Онуфрій. На Володимирську гірку прийшли й політики. Зокрема, тут були присутні Вадим Новинський, Юрій Бокйко, Михайло Папієв, Андрій Деркач та Нестор Шуфрич. Дострокові вибори розділили цих політиків на два опозиційних табори. Тому привітавши один одного, під час молебню вони стояли порізно.

Нагадаємо, що на виборах промосковські сили йшли двома колонами: ОПЗЖ під орудою Юрія Бойка та Віктора Медведчука та Опоблок, який об'єднав «ахметівське» крило колишньої Партії регіонів. Один з лідерів Опоблоку - Вадим Новинський.

Для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.