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    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)

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    Щорічно хресний хід церкви&nbsp;Московського патріархату закінчується молебнем на&nbsp;Володимирській гірці - Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)
    Щорічно хресний хід церкви Московського патріархату закінчується молебнем на Володимирській гірці
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    27 липня церква Московського патріархату проведе хресний хід у Києві

    Із нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

    Святкові заходи у столиці триватимуть два дні.

    Так, 27 липня, відбудеться:

    • 13:00 – урочистий молебень на Володимирській гірці, який очолить настоятель церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Онуфрій;
    • 13:30 – хресний хід зі святинями від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври;
    • 16:45 – напередодні дня вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі розпочнеться всенічне бдіння.

    У середу, 28 липня, відбудеться:

    • 8:30 – Божественна літургія у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, яку очолить предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній;
    • 11:00 – урочистий молебень на Володимирській гірці, біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, який очолить настоятель Православної Церкви України.

    Як повідомляв «Главком», на хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує церква Московського патріархату, вже з’їхалися віряни.

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    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)
    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)
    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)
    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)

    27 липня столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

    Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

    Теги: церква Київ хресний хід хрещення Епіфаній Митрополит Онуфрій
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    Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)