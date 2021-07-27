Святкування річниці Хрещення України-Русі триватиме у Києві два дні (програма)

27 липня церква Московського патріархату проведе хресний хід у Києві

Із нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройде хресна хода.

Святкові заходи у столиці триватимуть два дні.

Так, 27 липня, відбудеться:

13:00 – урочистий молебень на Володимирській гірці, який очолить настоятель церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Онуфрій;

13:30 – хресний хід зі святинями від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври;

16:45 – напередодні дня вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі розпочнеться всенічне бдіння.

У середу, 28 липня, відбудеться:

8:30 – Божественна літургія у Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, яку очолить предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній;

11:00 – урочистий молебень на Володимирській гірці, біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, який очолить настоятель Православної Церкви України.

Як повідомляв «Главком», на хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує церква Московського патріархату, вже з’їхалися віряни.

27 липня столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.