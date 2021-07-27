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    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)

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    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)
    Фото: glavcom.ua

    Людей привозять автобусами з інших областей

    На хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує РПЦ в Україні (колишня назва «УПЦ МП» – ред.) вже почали з’їжджатися віряни Московської церкви. Як передає кореспондент «Главкома», на Печерську поблизу Лаври помічені автобуси з різних регіонів. Люди, які прибувають на них, не дотримуються карантинних норм та ігнорують правила, згідно з якими у транспорті та серед великих скупчень людей слід перебувати у масці.

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    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)
    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)
    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)
    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)

    Зазначимо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель Московської церкви митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після завершення молебну відбудеться великий хресний хід до Києво-Печерської лаври.

    Нагадаємо, сьогодні столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

    Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

    27 липня із 06:00 перекрито рух:

    • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
    • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
    • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
    • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
    • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
    • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

    Із 14:00 буде перекрито рух:

    • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
    • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
    • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
    • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
    • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

    Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

    Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.

    Теги: РПЦ Російська православна церква в Україні хресний хід хрещення Русь Митрополит Онуфрій
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    Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)