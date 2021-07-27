Без масок з усієї України. Віряни Московської церкви з'їжджаються на хресний хід до Києва (фото)

Людей привозять автобусами з інших областей

На хресний хід, який сьогодні у Києві влаштовує РПЦ в Україні (колишня назва «УПЦ МП» – ред.) вже почали з’їжджатися віряни Московської церкви. Як передає кореспондент «Главкома», на Печерську поблизу Лаври помічені автобуси з різних регіонів. Люди, які прибувають на них, не дотримуються карантинних норм та ігнорують правила, згідно з якими у транспорті та серед великих скупчень людей слід перебувати у масці.

Зазначимо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель Московської церкви митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після завершення молебну відбудеться великий хресний хід до Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, сьогодні столичні правоохоронці посилять заходи безпеки у центрі міста.

Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

27 липня із 06:00 перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.