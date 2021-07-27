До уваги водіїв! Правоохоронці перекрили центр Києва

Правоохоронці перекрили центр Києва через хресний хід на честь річниці хрещення України-Русі

27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі

У Києві правоохоронці у вівторок, 27 липня, з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі посилять заходи безпеки у центрі міста. Про це повідомляє пресслужба НПУ.

«27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб«, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

27 липня із 06:00 перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.