До уваги водіїв! Правоохоронці перекрили центр Києва
27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі
«27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб«, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, патрульна поліція попередила про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.
27 липня із 06:00 перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.
Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.