У центрі Києва перекриють вулиці через святкування річниці Хрещення України-Русі (перелік)
Оприлюднено маршрути об’їзду перекритих вулиць
У вівторок, 27 липня, на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі. Про це повідомляє комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».
27 липня із 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
Із 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.
Як повідомлялося, 24 липня на території парку «Київська Русь» у селі Копачів Обухівського району відбулося святкування Дня Хрещення Русі-України.