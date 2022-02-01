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    Таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував (фото)

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    ЗА скоєне чоловіку загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна - Таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував (фото)
    ЗА скоєне чоловіку загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна
    фото: пресслужба поліції

    Таксист купив каву, пригостив нею жінку, додавши туди сильнодійний препарат

    У Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її. Наразі зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

    Як зазначається у повідомленні, до поліції надійшло повідомлення від дівчини про те, що на автозаправній станції водій таксі підмішав її знайомій у каву невідомий психотропний препарат, і після того, як вона знепритомніла, відібрав телефон. Потім зловмисник покинув постраждалу біля під'їзду багатоповерхівки та втік.

    В результаті лікарі констатували у жінки гостре медикаментозне отруєння. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

    За кілька годин злочинця затримала поліція. У нього вилучили телефон потерпілої та таблетки, які він додав у напій.

    Як з'ясували правоохоронці, чоловік підвозив пасажирку додому й під приводом нестачі пального заїхав на автозаправну станцію. Там таксист купив каву, пригостив нею жінку, додавши туди сильнодійний препарат. Внаслідок цього пасажирці стало зле і зловмисник відібрав у неї мобільний телефон, а потім залишив біля під'їзду багатоповерхівки непритомною. Постраждалу виявила сусідка й зателефонувала до швидкої та поліції.

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    Таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував (фото)
    Таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував (фото)

    Зловмисником виявився іноземець 1997 року народження. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

    Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, пов'язаний із заподіянням важких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, у Києві таксист Bolt побив пасажира за прохання увімкнути радіо.

    Теги: таксі отруєння водій пограбування наркотики розслідування поліція чоловік
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    Таксист напоїв пасажирку кавою з психотропами та пограбував (фото)