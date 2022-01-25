Таксист Bolt побив пасажира за прохання увімкнути радіо

Інцидент стався в ніч на 25 січня

У Києві таксист побив пасажира через прохання увімкнути «Радіо Маямі». Про це чоловік на ім’я Роб повідомив особисто на сторінці в Istagram.

Інцидент трапився на вулиці Татарській , куди темношкірий пасажир викликав таксі Bolt. До нього приїхав водій на ім'я Ахмет, з яким і стався конфлікт.

Про напад водія служби таксі розповів сам потерпілий, який у соцмережі називає себе діджей Роб. Чоловік, судячи з усього, працює стилістом та моделлю, а також веде музичну діяльність.

За словами клієнта компанії Bolt, інцидент стався в ніч на 25 січня.

Після початку поїздки чоловік попросив таксиста увімкнути «Радіо Маямі», на що отримав негативну відповідь. Питання, що водій може включити увімкнути, розлютило таксиста, після чого він скасував поїздку та висадив пасажира.

Вже поза машиною водій нібито ударив чоловіка по голові, від чого той знепритомнів.

Коли Роб отямився, машини таксі вже не було на місці події.

Нагадаємо, київський таксист висадив пасажирів, які «ненавидять українську мову».

До слова, у центрі Києва таксист напав на іноземок.