  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На площі&nbsp;біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка розпочалися ремонтні роботи - Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    На площі біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка розпочалися ремонтні роботи
    Фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Міністр розповів, як «Велике будівництво» допомагає Києву

    Театральна площа біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка в Києві буде відремонтована в рамках президентської програми «Велике будівництво». Завершити роботи планується до святкування 30-річчя Незалежності України. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

    «У рамках благодійної допомоги найбільші дорожньо-будівельні компанії України розпочали ремонт Театральної площі. Оновити площу планується до 24 серпня», – написав він.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)
    Фото: Олександр Кубраков/Facebook

    Міністр зазначив, що це вже не перший такий проєкт у столиці. «…У минулому році дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, у цьому – на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини», – розповів Кубраков.

    На початку березня стало відомо, що Дарницький міст буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором. Це випливає з меморандуму, підписаного власником мосту – «Укрзалізницею» та Державним агентством автомобільних доріг України.

    Вартість добудови Дарницького мосту оцінили в 1,2 млрд грн.

    Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року. Йдеться про побудову розв'язки на лівому березі, що забезпечить з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну.

    Читайте також:

    Теги: Київ дороги будівництво ремонт театр Олександр Кубраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)