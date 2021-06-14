Театральну площу в Києві перерили: що відбувається біля опери (фото)

Міністр розповів, як «Велике будівництво» допомагає Києву

Театральна площа біля Національної опери України імені Т. Г. Шевченка в Києві буде відремонтована в рамках президентської програми «Велике будівництво». Завершити роботи планується до святкування 30-річчя Незалежності України. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

«У рамках благодійної допомоги найбільші дорожньо-будівельні компанії України розпочали ремонт Театральної площі. Оновити площу планується до 24 серпня», – написав він.

Міністр зазначив, що це вже не перший такий проєкт у столиці. «…У минулому році дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, у цьому – на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини», – розповів Кубраков.

На початку березня стало відомо, що Дарницький міст буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором. Це випливає з меморандуму, підписаного власником мосту – «Укрзалізницею» та Державним агентством автомобільних доріг України.

Вартість добудови Дарницького мосту оцінили в 1,2 млрд грн.

Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року. Йдеться про побудову розв'язки на лівому березі, що забезпечить з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну.