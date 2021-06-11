На Андріївському узвозі з-під бруківки забив «фонтан» (відео)

Автор відео поскаржився, що не міг додзвонитися до Київводоканалу

У Києві на популярному серед туристів Андріївському узвозі, ймовірно, прорвало каналізацію. Відповідне відео з'явилося сьогодні ввечері на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На ньому видно, що вода б'є прямо з бруківки поруч із розташованими ливнівками.

«Новий фонтан від міської влади на Андріївському узвозі. До речі, до Київводоканалу додзвонитися нереально. Мабуть, вже відпочивають», – пише автор публікації.

У столичному водоканалі та Київській міськдержадміністрації вказаний інцидент поки не коментували.

Раніше мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому Київ страждає від прориву трубопроводів.

Мер наголосив, що 80% тепломереж Києва – вкрай зношені, бо в їх ремонт і заміну десятиліттями не вкладали коштів.

«За останніх два роки – після повернення тепло-енергетичного комплексу в управління громади – місто замінило вже 270 кілометрів труб на тепломережах, – нагадав Кличко. – І цього року ми продовжуємо модернізацію мереж. Процес, на жаль, не швидкий. Бо столичний теплоенергетичний комплекс – один з найбільших в Європі».

Нагадаємо, прорив трапився під час гідравлічних випробувань у четвер, 27 травня, о 12:41 поблизу станції метро «Либідська». Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

У зв’язку з проривом трубопроводу тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

Як повідомлялося, 13 січня 2020 року також біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води. Також дивіться фото «Главкома» з місця аварії.