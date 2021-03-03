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    Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво»

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    Юридично Дарницький міст належить &laquo;Укрзалізниці&raquo;, але вона не збирається завершувати роботи на ньому - Дарницький міст у Києві потрапив до програми «Велике будівництво»

    Юридично Дарницький міст належить «Укрзалізниці», але вона не збирається завершувати роботи на ньому

    Фото з відкритих джерел

    Міст, який не добудувала «Укрзалізниця», добудовуватиме Укравтодор

    Дарницький міст у Києві буде включений до програми «Велике будівництво» у 2021 році і добудований Укравтодором. Це випливає з меморандуму, підписаного власником мосту – «Укрзалізницею» та Державним агентством автомобільних доріг України.

    Як повідомляє кореспондент Укрінформу, підписання меморандуму відбулося 3 березня під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток Правосуддя».

    «Вже влітку почнуться роботи на Дарницькому мосту – і це найголовніше для киян. І закінчені усі роботи будуть до кінця 2021 року. Це те, що не було зроблено за 10 років», – розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко під час церемонії підписання.

    За словами голови правління Акціонерного товариства «Укрзалізниця» Володимира Жмака, Дарницький міст наразі введений в експлуатацію частково, бо на ньому відсутні з'їзди. Міст перебував на балансі компанії з 2004 року, проте в Укрзалізниці не було ресурсів на його добудову.

    Голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що крім безпосереднього будівництва, відомство братиме участь у розробці необхідної проєктної документації на всіх етапах проєкту. «Коли об'єкт буде добудований на лівому березі, вже далі можна буде говорити, кому його передавати», – пояснив він.

    Залізнично-автомобільний мостовий перехід (Дарницький міст) через річку Дніпро в Києві був споруджений у 2004—2011 роках. Станом на 2020 рік на мосту залишились недобудовані лівобережні заїзди та з'їзди з мосту на Дніпровську набережну.

    Як повідомлялося раніше, Дарницький або міст Кірпи, як його ще називають, юридично не існує. Міст перебуває на балансі Укрзалізниці як замовника і проблема вводу в експлуатацію полягає в дуже складних бюрократичних процедурах. Через це не можуть передати міст на баланс міста. Київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу.

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    Теги: Київ дороги Укрзалізниця Дніпро будівництво Укравтодор Україна міст Кирило Тимошенко
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