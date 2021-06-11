Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)

Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту

Київавтодр планує цього року виконати середній ремонт на 65 об’єктах

У Києві тривають середні ремонти доріг. Новий дорожній одяг уже з’явився на шести об’єктах міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Ремонт фактично завершено на:

вул. Березняківська у Дніпровському районі,

пров. Патона у Подільському,

вул. Тимірязєвська на Печерську,

просп. Шухевича у Деснянському районі,

просп. Миру у Дніпровському районі.

«Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту. Плани на цей рік амбітні – виконати середній ремонт на 65 об’єктах», – повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Завершуються роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на вул. Омеляновича-Павленка, вул. Коласа, вул. Архипенка.

Розпочались роботи на:

бульв. Чоколівському,

просп. Маяковського,

вул. Костьольній,

вул. Трьохсвятительській,

вул. Ружинській,

вул. Камишинській,

вул. Ялтинській,

вул. Осиповського,

вул. Турівській та інших.

«Загалом, нині середні ремонти тривають на 28 об’єктах», – додав Федоренко.

Окрім ремонту вулиць, середні ремонти виконують і на шляхопроводах. Уже завершено роботи на двох перехідних об’єктах, це Повітрофлотський шляхопровід і шляхопровід на перетині вул. Братиславській і вул. Шолом-Алейхема (роботи були розпочаті минулого року). Продовжується оновлення шляхопроводу на вул. Лифаря над трамвайними коліями, шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги і просп. Леся Курбаса.

Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, із 09:00 до 23:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.