Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
Київавтодр планує цього року виконати середній ремонт на 65 об’єктах
У Києві тривають середні ремонти доріг. Новий дорожній одяг уже з’явився на шести об’єктах міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Ремонт фактично завершено на:
- вул. Березняківська у Дніпровському районі,
- пров. Патона у Подільському,
- вул. Тимірязєвська на Печерську,
- просп. Шухевича у Деснянському районі,
- просп. Миру у Дніпровському районі.
«Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту. Плани на цей рік амбітні – виконати середній ремонт на 65 об’єктах», – повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.
Завершуються роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на вул. Омеляновича-Павленка, вул. Коласа, вул. Архипенка.
Розпочались роботи на:
- бульв. Чоколівському,
- просп. Маяковського,
- вул. Костьольній,
- вул. Трьохсвятительській,
- вул. Ружинській,
- вул. Камишинській,
- вул. Ялтинській,
- вул. Осиповського,
- вул. Турівській та інших.
«Загалом, нині середні ремонти тривають на 28 об’єктах», – додав Федоренко.
Окрім ремонту вулиць, середні ремонти виконують і на шляхопроводах. Уже завершено роботи на двох перехідних об’єктах, це Повітрофлотський шляхопровід і шляхопровід на перетині вул. Братиславській і вул. Шолом-Алейхема (роботи були розпочаті минулого року). Продовжується оновлення шляхопроводу на вул. Лифаря над трамвайними коліями, шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги і просп. Леся Курбаса.
Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, із 09:00 до 23:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.