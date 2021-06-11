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    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)

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    Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту - Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту
    Фото: Київавтодор

    Київавтодр планує цього року виконати середній ремонт на 65 об’єктах

    У Києві тривають середні ремонти доріг. Новий дорожній одяг уже з’явився на шести об’єктах міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Ремонт фактично завершено на:

    • вул. Березняківська у Дніпровському районі,
    • пров. Патона у Подільському,
    • вул. Тимірязєвська на Печерську,
    • просп. Шухевича у Деснянському районі,
    • просп. Миру у Дніпровському районі.

    «Оновлення доріг і тротуарів відбувається по всьому місту. Плани на цей рік амбітні – виконати середній ремонт на 65 об’єктах», – повідомив в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    Завершуються роботи ще на кількох вулицях. Зокрема, на вул. Омеляновича-Павленка, вул. Коласа, вул. Архипенка.

    Розпочались роботи на:

    • бульв. Чоколівському,
    • просп. Маяковського,
    • вул. Костьольній,
    • вул. Трьохсвятительській,
    • вул. Ружинській,
    • вул. Камишинській,
    • вул. Ялтинській,
    • вул. Осиповського,
    • вул. Турівській та інших.

    «Загалом, нині середні ремонти тривають на 28 об’єктах», – додав Федоренко.

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    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)
    Фото: Київавтодор

    Окрім ремонту вулиць, середні ремонти виконують і на шляхопроводах. Уже завершено роботи на двох перехідних об’єктах, це Повітрофлотський шляхопровід і шляхопровід на перетині вул. Братиславській і вул. Шолом-Алейхема (роботи були розпочаті минулого року). Продовжується оновлення шляхопроводу на вул. Лифаря над трамвайними коліями, шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги і просп. Леся Курбаса.

    Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, із 09:00 до 23:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту через поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Великий ремонт у Києві: дорожники звітують про роботу (фото)