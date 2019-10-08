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    Ткаченко підтвердив, що націлився на крісло Кличка

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    Олександр Ткаченко може сісти в крісло Віталія Кличка - Ткаченко підтвердив, що націлився на крісло Кличка
    Олександр Ткаченко може сісти в крісло Віталія Кличка

    Олександр Ткаченко нагадав, що це рішення приймає президент

    Народний депутат від «Слуги народу», ексгенеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації. 

    «Подав (декларацію про доходи. – Ред.). Там є така ключова фраза – «може» (очолити КМДА. – Ред.). Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента», - сказав він в ефірі Радіо НВ.

    Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

    Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком. 

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян. 

    7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

    Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко повідомив, що Ткаченко вже у середу, 9 жовтня, може бути призначений головою КМДА.

    Віталій Кличко Київ депутат закон КМДА Олександр Ткаченко столиця
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