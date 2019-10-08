Ткаченко підтвердив, що націлився на крісло Кличка



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Олександр Ткаченко може сісти в крісло Віталія Кличка

Олександр Ткаченко нагадав, що це рішення приймає президент

Народний депутат від «Слуги народу», ексгенеральний директор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації.

«Подав (декларацію про доходи. – Ред.). Там є така ключова фраза – «може» (очолити КМДА. – Ред.). Пропоную на ній зосередитися, тому що це рішення президента», - сказав він в ефірі Радіо НВ.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко повідомив, що Ткаченко вже у середу, 9 жовтня, може бути призначений головою КМДА.