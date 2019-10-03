Рада підтримала законопроєкт про столицю авторства Ткаченка



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За законопроєкт про столицю проголосували 244 народні депутати

Законопроєктом пропонується розмежувати посади і повноваження Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України.

За це рішення під час пленарного засідання проголосували 244 народні депутати, повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Метою законопроекту є оптимізація системи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України місті Києві через уточнення повноважень цих органів, а також закладення в систему управління столицею України ефективного механізму стримувань і противаг.

Прийняття законопроекту забезпечуватиме належне функціонування органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в місті Києві, створить ефективний баланс повноважень між представницькими та виконавчими органами влади в столиці України, сприятиме узгодженню державних інтересів та місцевих інтересів територіальної громади міста Києва, гарантуватиме права мешканців міста на самоврядування стосовно можливості самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Законопроектом пропонується відновити районні у місті Києві ради як представницькі органи жителів районів Києва, розмежувати посади і повноваження Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації, визначити адміністративно-територіальний устрій міста Києва, правовий статус Київського магістрату, Київського міського голови, заступника Київського міського голови з фінансових питань, заступника Київського міського голови - керуючого справами Київського міського магістрату, заступника Київського міського голови - Головного архітектора міста Києва, запровадити стратегічне планування, механізми контролю, аудиту та моніторингу в місті Києві, передбачити функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг тощо.

Проект Закону зареєстрований за №2143-3.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку запропонував парламенту прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (№2143-3).

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Наразі в парламенті зареєстровано чотири законопроекти, що стосуються організації місцевого самоврядування в Києві, два з них ініціювали народні депутати зі «Слуги народу».

30 вересня у Колоній залі Київської міської держадміністрації пройшло громадське обговорення чотирьох законопроєктів про столицю. Кияни, зокрема, закликали Раду не приймати жоден із поданих законопроєктів про столицю.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

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