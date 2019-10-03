Кличко назвав недолугим законопроєкт про столицю, який розглядатиме Рада



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Віталій Кличко розкритикував законопроєкт про столицю, зареєстрований депутатами від «Слуги народу»

Кличко пояснив, чому провладний законопроект про столицю спрямований проти киян

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що законопроєкт про столицю, зареєстрований групою народних депутатів фракції «Слуга народу», який сьогодні збираються винести на розгляд парламенту, спрямований проти киян.

«Це закон не про столицю, не в інтересах її мешканців. І йдеться не тільки про 10% населення України – мешканців Києва. Очевидно, що норми цього закону впливатимуть на систему місцевого самоврядування всієї країни. Тому, якщо депутати ухвалять цей недолугий закон, вони діятимуть не в інтересах Києва і не в інтересах киян. А Київ стане першою жертвою централізації влади в державі», - заявив Кличко на пресконференції в Києві.

Так, за його словами, законопроєктом № 2143-3 передбачено зовсім інший порядок регулювання відносин, зокрема, у сферах культурної спадщини, землекористування, виборів, статусу депутатів місцевих рад. Низка положень законопроєкту дублюють норми законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад». А головне – ці норми суперечать кільком статтям Конституції України. (статті 92, 118, 133, 140).

«Якщо цей закон ухвалять, - кияни зі своїх кишень платитимуть зарплату депутатам Київради. В столиці буде діяти своя, не така як у всій країні, виборча система», - наголосив мер.

Також законопроєкт позбавляє киян можливості ухвалити статут територіальної громади міста Києва. Через ускладнений механізм його ухвалення. Сьогодні ж на основі Конституції України можна прийняти статут територіальної громади села, селища, міста. Це стаття 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

«Що стосується роботи Київради - тут теж законотворці здивували! Сьогодні рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення і більшістю депутатів від загального складу ради. Але, в законопроекті пропонують, аби рішення вважалося прийнятим, якщо його підтримає третина обранців. Тобто 27 депутатів із 80-ти! Таким чином, вперше в історії України та Європи, рішення колегіального органу місцевого самоврядування можуть бути ухвалені меншістю від його законного складу!» - додав мер Києва.

Разом з тим, всупереч вимогам цивільного законодавства, автори законопроекту вирішили, що Київський магістрат зможе управляти майном інших фізичних та/або юридичних осіб. «Але ж органи місцевого самоврядування апріорі не можуть бути управителями майна, яке перебуває у приватній власності!» - сказав Кличко.

Також у законопроекті конкретно не визначено повний перелік повноважень київського міського голови та голови КМДА, додав мер.

Він підкреслив, що законопроектом взагалі не визначені наступні важливі питання: гарантії виконання містом Києвом столичних функцій. У тому числі фінансові, компенсаторні механізми з Державного бюджету України. Мається на увазі - державні субвенції. Не визначені і взаємовідносини у сфері агломерації рівнів «Столиця-Регіон-Місто» та принципи взаємовідносин Києва та Київської області.

«Це - не стратегічний закон, який треба ухвалити, щоб він працював протягом десятиліть. Цей законопроект спрямований тільки на вирішення одного питання – прикриття неконституційної зміни влади у Києві», - переконаний мер столиці.

Як повідомлялося, Верховна Рада сьогодні, 3 жовтня, на засіданні планує розглянути в першому читанні законопроєкти «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ».

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону «Про столицю України - місто-герой Київ» (№2143-3).

30 вересня у Колоній залі Київської міської держадміністрації пройшло громадське обговорення чотирьох законопроєктів про столицю. Кияни, зокрема, закликали Раду не приймати жоден із поданих законопроєктів про столицю.

4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

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