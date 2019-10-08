Ткаченко може очолити КМДА вже цього тижня, - екснардеп



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9 жовтня має відбутися засідання Кабміну, на якому, ймовірно, і буде зроблено подання щодо призначення Ткаченка на цю посаду від президента Зеленського

Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко заявив, що народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олександр Ткаченко може очолити Київську міську державну адміністрацію вже 9 жовтня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Олександр Ткаченко вже у середу може бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на цю посаду», — розповів Лещенко.

Він додав, що 9 жовтня має відбутися засідання Кабміну, на якому, ймовірно, і буде зроблено подання щодо призначення Ткаченка на цю посаду від президента Зеленського.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК на посаду голови Київської міської державної адміністрації