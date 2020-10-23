Трагедія на Київщині: від коронавірусу померло подружжя медиків



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Обоє медиків померли в реанімаційному відділенні лікарні Фото ілюстративне

Малолітньому сину медиків тиждень не говорили про смерть батьків

У місті Тараща Київської області від коронавірусу померло подружжя медиків: 39-річна Галина та 51-річний Валентин Степченки. Сиротою залишився їхній 13-річний син.

Колеги кажуть, що чоловік і жінка померли в один день. Про смерть батьків син дізнався тільки через тиждень. Про це пише Obozrevatel.

У Таращанської центральної районної лікарні досі не можуть прийти до тями від трагедії, яка сталася з їхнім лікарем-анестезіологом, завідувачем відділенням Валентином Степченком.

Із найперших днів карантину лікар був фактично на передовій боротьби з цією інфекцією, але ось сам врятуватися не зміг. Як розповів один із його колег, першою в сім'ї захворіла дружина. Вона працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

«Начебто спочатку захворіла вона. А через три-чотири дні вже зліг і чоловік. Вони тиждень або навіть більше лікувалися вдома. Нічого дивного, тому що в нас 90% хворих лікують коронавірус вдома. У реанімації перебуває кілька пацієнтів. А потім у них пішло ускладнення, стрімко розвинулася пневмонія», – розповідає колега лікарів.

Спочатку в лікарню забрали жінку. Вона була в реанімації, колеги збирали для неї гроші, оскільки їй були необхідні дуже дорогі антибіотики. Через кілька днів у лікарню відвезли й чоловіка, він теж був у реанімації. Захворів і їхній син, його теж відправили до лікарні.

«Галя пролежала в реанімації близько тижня. Вона померла вранці. Її чоловік перебував в іншій лікарні, і йому не говорили про смерть дружини. Але хтось йому зателефонував і все-таки розповів. Йому стало гірше від такої звістки, і до вечора його теж не стало», – згадує колега.

Син Антон тиждень не знав про смерть батьків. У день похорону його якраз перевели з інтенсивної терапії у звичайну палату, лікарі сказали, що в нього все буде добре. Хлопчик здогадувався про трагедію, оскільки ні тато, ні мама йому не дзвонили й не відповідали, коли він сам їх набирав.

Приїхала тітка Антона і все йому розповіла, щоб він не дізнався сумну звістку від сторонніх людей.

У Галини в селі Салиха неподалік від Таращі залишилася літня мама, сестра і брат. У Валентина є сестра, яка зараз збирається оформити опікунство.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.