У Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка



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Інні Волковій був лише 21 рік

Коронавірус викликав у дівчини тяжке рідкісне захворювання

У вівторок, 20 жовтня, у Києві від коронавірусу померла волонтерка, голова освітньої служби Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Інна Волкова.

Дівчина захворіла на коронавірус і 2 тижні Інна боролася за життя у відділення інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. Про це повідомляється на сторінці ФРІ у Facebook.

«Соvid-19 викликав рідкісне аутоімунне захворювання – Синдром Гієна-Барре. Через це тіло нашої дівчинки відмовило і її підключили до ШВЛ», – розповіли в Фундації.

Дівчині був лише 21 рік. «Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей», – зазначили у ФРІ.

Фундація подякувала всім, хто допомагав рятувати Інну Волкову, всі зібрані кошти, не витрачені на лікування, будуть передані сім‘ї дівчини.