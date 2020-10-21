  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка

    • Розсилка
    Інні Волковій був лише 21 рік - У Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка
    Інні Волковій був лише 21 рік

    Коронавірус викликав у дівчини тяжке рідкісне захворювання

    У вівторок, 20 жовтня, у Києві від коронавірусу померла волонтерка, голова освітньої служби Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Інна Волкова.

    Дівчина захворіла на коронавірус і 2 тижні Інна боролася за життя у відділення інтенсивної терапії та реанімації Київської лікарні №9. Про це повідомляється на сторінці ФРІ у Facebook.

    «Соvid-19 викликав рідкісне аутоімунне захворювання – Синдром Гієна-Барре. Через це тіло нашої дівчинки відмовило і її підключили до ШВЛ», – розповіли в Фундації.

    Дівчині був лише 21 рік. «Інна була громадською діячкою, активісткою і дуже щирою людиною. Вона допомагала, захищала і оберігала неймовірну кількість людей», – зазначили у ФРІ.

    Фундація подякувала всім, хто допомагав рятувати Інну Волкову, всі зібрані кошти, не витрачені на лікування, будуть передані сім‘ї дівчини.

    Київ смерть епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies