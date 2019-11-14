Транспорт на Троєщину: наступного року розпочнеться реконструкція трамвайної лінії



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Трамвайну лінію реконструюють, щоб запустити нові сучасні вагони

У 2020 році розпочнеться реконструкція трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу в Києві. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Місто поступово оновлює рухомий склад громадського транспорту. Зокрема, за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку плануємо закупити близько 40 нових сучасних трамваїв. Для того, щоб вони могли курсувати у тому числі на Троєщині, необхідно здійснити реконструкцію трамвайної лінії», – пояснив він.

За його словами, спроєктувати та реалізувати проєкт заплановано до кінця 2022 року.

«Діюча ділянка трамвайної лінії є прямим транспортним зв’язком між Деснянським, Дніпровським, Дарницьким районами, а також зі Святошинсько-Броварською лінією метрополітену. Реконструкція та введення в експлуатацію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу з використанням новітніх технологій сприятиме оптимізації роботи міських маршрутів, підвищенню якості й безпеки перевезення пасажирів. І найголовніше: це дасть можливість запустити сучасні трамваї, які закуповує місто», – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, 24 жовтня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає оновлення трамвайного парку столиці.

За рахунок проекту модернізації міського транспорту Києва шляхом залучення коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку можна буде придбати 40 сучасних модульних трамвайних вагонів довжиною 30-34 метри. Міжнародна фінансова інституція може виділити 70 млн євро.

Сучасні трамвайні вагони з низьким рівнем підлоги, які планується закупити, забезпечують європейські вимоги до якості пасажирських перевезень. Зокрема гарантують зручність посадки й висадки пасажирів, вони пристосовані для обслуговування пасажирів з особливими потребами. Також у нових вагонах є можливість енергозбереження до 40% у порівнянні з існуючим старим рухомим складом.