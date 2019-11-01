Навколо Києва може з’явитися наземне метро



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Наземне метро має з'єднати Троєщину зі станціями київської підземки

У Мінінфраструктури є ідея, як вирішити логістичні проблеми Києва

У планах Міністерства інфраструктури України будівництво наземного метро навколо Києва.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу «1+1».

«Це буде кільцева. Це буде наземне метро, щось схоже на приміську електричку… Це навколо Києва, а також на Троєщину. Ми будемо переконувати, ми вже мали зустріч із представниками Київської адміністрації, що не варто вкладати гроші в підземне метро», – сказав він.

Наземне метро буде проходити навколо міста, через Троєщину та буде з’єднана зі станціями метрополітену та приміськими залізничними станціями.

Криклій переконаний, що таке рішення вирішить логістичні проблеми Києва та передмістя.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці, вважає, що метро на Троєщину - це перспектива 5-7-10 років. За його словами, є підтвердження від китайців, які готові надати кредит структурі, яка будувала б метро на Троєщину. За попередніми оцінками йдеться про суму 2 млрд доларів. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, однак уряд відмовляється їх надавати.

Нещодавно Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.