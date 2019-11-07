Сутички біля скандального гуртожитку в Києві: поліція затримала 11 осіб



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Біля гуртожитку на Польовій сталися сутички Фото: скріншот відео

Правоохоронці продовжують стежити за порядком на місці події

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини бійки біля гуртожитку на вулиці Польовій у Солом’янському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, сьогодні близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку біля гуртожитку.

За викликом виїхали екіпажі патрульної поліції.

«На місці події поліцейські встановили: у гуртожитку представники виконавчої служби на підставі рішення суду проводили виконавчі дії. Згідно з договором до цих дій залучалися представники приватної охоронної структури. Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою. У ситуацію негайно втрутилися правоохоронці та припинили протиправні дії», - розповіли в поліції.

Для з’ясування об’єктивних обставин цієї події до Солом’янського управління поліції доставлено 11 осіб. Після проведення перевірки їх діям буде надана правова оцінка. Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують стежити за порядком на місці події і закликають усі сторони конфлікту вирішувати спірні питання лише у рамках правового поля.

Раніше стало відомо, що сьогодні на вулиці Польовій, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку.

На викладеному у групі «Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8» у Facebook відео видно, як люди у формі захопили гуртожиток і не пускають мешканців до будинку. На першому поверсі побиті вікна та двері.

Мешканці повідомили, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з «тітушками», які побили людей та змусили їх вийти з будинку. «Тітушки» застосували проти мешканців гуртожитку сльозогінний газ.

Нагадаємо, мешканців цього гуртожитку намагаються переселити через нібито аварійність будівлі. Однак люди виїжджати не погоджуються, вони живуть у гуртожитку без газу та світла.