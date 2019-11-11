Прихильники Філарета влаштували погром у суді на Печерську (фото, відео)

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Представники УПЦ КП увірвалися до суду Фото: Макс Левін, LB.ua

Представники церкви розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання

Прихильники патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета увірвалися в будівлю Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві.

Як повідомляє LB.ua, з криками «Ми вимагаємо правосуддя» вони розбили скло вхідних дверей, намагаючись потрапити на засідання, де розглядають питання, пов'язані з ліквідацією церкви.

Учасники судового засідання забарикадувалися зсередини стільцями.

Нагадаємо, 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП, задовольнивши заяву адвокатів церкви. Тоді суд заборонив голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ (Православної церкви України) Іоанну здійснювати будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії з ліквідації Релігійної організації «Київська патріархія УПЦ КП».

На понеділок, 11 листопада, було призначено апеляційний розгляд у цій справі. На ньому було прийнято рішення скасувати рішення ОАСК, яким ліквідаційній комісії було заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі розпоряджатися майном церкви.

Суд оголошував рішення під гучні крики прихильників Філарета.

Раніше УПЦ КП оголосила на 11 листопада мирну акцію протесту проти нібито незаконних дій та судових рішень у спробі ліквідації церкви.

Як повідомлялося, Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловив вдячність Патріарху Олександрійському і всієї Африки Феодору II, який вперше пом’янув його ім’я як Предстоятеля Православної Церкви України у Диптиху Православних Церков під час богослужіння.