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    Труханів острів стане ще «спортивнішим»: що тут планують звести

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    Столичні посадовці&nbsp;оглянули територію Труханового острова та обговорили критерії, яким має відповідати майбутня траса - Труханів острів стане ще «спортивнішим»: що тут планують звести
    Столичні посадовці оглянули територію Труханового острова та обговорили критерії, яким має відповідати майбутня траса
    Фото: КМДА

    На острові може з'явитись легкоатлетична траса

    На Трухановому острові в Києві планують облаштувати трасу для проведення легкоатлетичних пробігів. Таку можливість обговорили під час робочої наради на чолі з заступницею голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Оленою Говоровою.

    У нараді також взяли участь директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, представники Федерації легкої атлетики Києва. Вони оглянули територію Труханового острова та обговорили критерії, яким має відповідати майбутня траса, її довжину та можливий маршрут.

    «Київ – спортивне місто. Міська влада підтримує у належному стані спортивну інфраструктуру у столиці, а також створює нову. Труханів острів – це не тільки місце для відпочинку, але і чудова територія для занять спортом. Саме тому ми розглядаємо можливість будівництва тут окремої траси для проведення легкоатлетичних пробігів. Тож потрібно консолідувати зусилля міста, поліції та всіх служб, аби організувати безпеку учасників майбутніх пробігів від старту до фінішу», – зауважила Говорова.

    Нагадаємо, на Трухановому острові триває реконструкція. Тут планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території. У рамках першої черги, яку відкрито минулого року, – впорядковано 5,5 гектарів території острова.

    Окрім того, на Трухановому острові планують облаштувати новий вело-пішохідний променад.

    Повідомлялося, що проєктом Генерального плану Києва передбачено спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону в затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та параолімпійської підготовки.

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    Теги: Київ спорт легка атлетика благоустрій реконструкція КМДА
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    Труханів острів стане ще «спортивнішим»: що тут планують звести