Спорт для багатих. У столиці пройшов перший Чемпіонат Києва з гольфу

У столиці започаткували нову традицію у рамках святкування Дня Києва – проведення чемпіонату з гольфу серед дорослих, юнаків та дівчат

У столичному гольф-клубі «Гольфстрім» пройшов перший Чемпіонат Києва з гольфу У заході взяли участь понад 140 гольфістів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За словами заступниці голови КМДА, депутатки Київської міської ради Олени Говорової, це перший в Україні чемпіонат міста з олімпійського спорту, який є ще одним кроком до популяризації гольфу.

«Київ – спортивна столиця. Невипадково цьогоріч у програмі святкування Дня Києва – близько 50 спортивних змагань та турнірів. Ми започатковуємо нову традицію у рамках святкування – проведення чемпіонату з гольфу серед дорослих, юнаків та дівчат. Впевнена, що переможці турніру гідно представлять Київ на Чемпіонаті України з гольфу», – зауважила вона.

Говорова додала, що підтримка та розвиток олімпійських видів спорту є пріоритетом для столиці, а проведення офіційних чемпіонатів – це можливість побачити, які досягнення є у столичних спортсменів.

У Чемпiонаті Києва Chamberlain Course «Best Gross» перемогу отримали:

Олександр Шепчинський;

Андрій Шульга;

Нарула Джейдіп.

У заліку група А «Medal Net» переможцями стали:

Андрій Гриненко;

Мірі Цой;

Олександр Кобітєв.

У заліку група В «Stableford Net» отримали перемогу:

Тетяна Гавренкова;

Ольга Каменець;

Віктор Ржоткевич.

У заліку «Best Pro» переміг Олександр Денискін, у заліку «Best Junior» – Ілля Пуговкін.

Як зазначили організатори, цей турнір може стати одним із найпрестижніших у Східній Європі. Вже цьогоріч кількість заявок на участь перевищила можливості, тому вже наступного року Чемпіонат Києва буде розширено.

Захід проводиться Всеукраїнською Федерацією гольфу за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Гольф вважається спортом для небідних людей. Причиною, що гра стала забавкою для обраних, в тому, що обладнання та аксесуари коштують дуже дорого. Багато коштів йде на зведення полів і їх утримання. Кожен майданчик для гольфу – це витвір мистецтва, над яким працює велика кількість фахівців.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві відбувся традиційний благодійний «Пробіг під каштанами». Цьогоріч участь у ньому взяли близько 11 тисяч людей.

У зв’язку з карантинними обмеженнями цьогоріч організатори благодійного проєкту підготували два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами». До пробігу могли долучитися Online всі охочі, незалежно від часу та місця участі.