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Хороми за $5 млн: найдорожча квартира у Києві, виставлена на продаж під час війни (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хороми за $5 млн: найдорожча квартира у Києві, виставлена на продаж під час війни (фото)
Новому власнику стане доступним пентхаус на останніх поверхах комплексу з індивідуальним ліфтом
фото: RIA

За багаторівневу квартиру площею 500 кв. м продавці просять понад 174 млн грн

У столиці України, яку другий рік поспіль росіяни обстрілюють ракетами, на продаж виставлена квартира майже за $5 млн (понад 174 млн грн). Ті, хто мають таку суму, можуть стати власниками п'ятикімнатних апартаментів на 500 квадратних метрів. Ефектні фото об'єкта опубліковані на сайті оголошень RIA.

Квартира розташована у Печерському районі, на 23 поверсі 23-поверхового будинку. Стіни виконані з цегли, централізоване опалення. Продажем займається агентство нерухомості, але в оголошенні зазначено, що пропозиція без комісійних. Звісно, при такій ціні об'єкта будь-який продавець готовий сам оплатити послуги тих, хто заманить такого грошовитого клієнта.

Опубліковані фото вражають: на них розмах та розкіш – просторі приміщення обставлені витонченими меблями. Стелі прикрашають шикарні люстри, а з величезних панорамних вікон відкривається, безперечно, чудовий краєвид на Київ.

У разі покупки цієї нерухомості новому власнику буде доступним пентхаус на останніх поверхах комплексу з індивідуальним ліфтом. На нижньому рівні розташована єдина зона, що включає вітальню з бібліотекою, їдальню та кухню, вбиральню, гостьовий санвузол.

На другому поверсі спальня з гардеробною та ванною кімнатами (з джакузі та душовою кабіною-парною), кімната для білизни, дитяча кімната з туалетом та санвузлом (душ-кабіна та джакузі), комора.

Верхній рівень займає площу 200 «квадратів» та відкриває доступ до домашнього кінотеатру з високим рівнем звукоізоляції та професійним обладнанням, житлової кімнати з туалетом та санвузлом, гостьовій кімнаті, зони для заняття спортом, санвузлу з душем (система масажних форсунок, тропічна злива), пральної кімнати з кухнею для персоналу та санвузлом.

11 фото
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В описі йдеться: «Ремонт виконаний в стилі «англійської класики» з використанням натуральних оздоблювальних матеріалів (вікна з червоного дерева з термозахистом, протиударні скла, мармурові підвіконня, масивний паркет Мербау (горіх), дерев'яні сходи з французьким литтям, ексклюзивні італійські меблі колекція Turri, система Bang&Olufsen, італійська кухня з побутовою технікою Siemens, шовкові шпалери, кришталеві люстри і бра, авторські елементи декору».

Також «Главком» розповідав, що програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

Теги: житло гроші Київ ремонт квартира

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